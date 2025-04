Derksen waarschuwt Ajacied: "Hij komt er niet meer in natuurlijk"

"Ik hoor net dat die Pasveer van Ajax ook nog een jaar wil doorgaan. Met deze Braziliaan komt hij er niet meer in natuurlijk", zegt Derksen aan tafel van Vandaag Inside. De Snor is daarnaast niet onder de indruk van Jeroen Zoet, doelman van AZ. "Ik heb wel geconstateerd dat die oude keeper van PSV terecht reservekeeper is", doelt hij op Zoet.

"Dat is nooit een topkeeper geweest, maar er is nu helemaal niets meer van over." Zoet had in de kraker tegen Feyenoord een basisplaats, omdat eerste doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro geblesseerd was.