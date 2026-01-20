Laatste nieuws
Derksen waarschuwt Ajax: "Bang voor de komst van Jordi Cruijff"

Niek
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff gaat per 1 februari aan de slag als technisch directeur bij Ajax, maar Johan Derksen ziet het somber in voor de club uit Amsterdam. Hij waarschuwt voor een scenario waarbij het (nog) verder bergafwaarts zal gaan in de Johan Cruijff Arena. 

“Ik ben bang voor de komst van Jordi Cruijff", liet hij weten bij Vandaag Inside. "Hij heeft alleen kennis van het Spaanse voetbal. Dan komt er een Spaanse trainer, dan komen er afdankertjes van de grote clubs, want jongens die spelen bij grote clubs hebben een salaris dat Ajax niet kan en wil betalen."

"Dus dan krijg je dadelijk een Spaanse invasie. En het jeugdelftal staat onderaan in de eerste divisie, dat is ook niet optimaal", vervolgt hij over de teleurstellende 19e positie van Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. "Dus die hele club ligt eigenlijk op zijn reet, er is niets van over", besluit Derksen kritisch. 

