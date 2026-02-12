Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Derksen waarschuwt Ajax: "Dan denk ik: hoe is het nou mogelijk?!"

Niek
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Pro Shots

Johan Derksen heeft zich woensdagavond bij Vandaag Inside kritisch uitgelaten over de ontwikkelingen bij Ajax. De voormalig profvoetballer stoort zich aan het feit dat Willem Weijs ontslagen is bij Jong Ajax, terwijl Jordi Cruijff al direct een Spaanse opvolger (Oscar Garcia) heeft aangesteld. 

"Ik maak me ernstig zorgen. Kijk, Jordi (Cruijff, red.) is op de naam en roem van zijn vader aangesteld", legt hij uit. "Het is een Cruijff, dus dat zit wel goed bij Ajax. Maar Jordi heeft nauwelijks een verleden. Hij was geen bijzondere trainer, geen bijzondere voetballer. Hij is gewoon een doorsnee trainer en speler. Ook als technisch directeur is hij niet zo succesvol geweest. Hij wordt daar neergezet op zijn naam", constateert Derksen.

"Nu trekt hij een sociaal bloedspoor door gewoon vijf trainers die daar een contract hebben eruit te schoppen en zijn Spaanse vriendjes neer te zetten. Dadelijk met het eerste elftal, je kunt de klok erop gelijk zetten, gaat hetzelfde gebeuren", voorspelt hij. "Dat wordt een Spaanse invasie, want daar heeft hij een netwerk en in Nederland niet. Dan denk ik: hoe is het nou mogelijk?! Bij een club die de laatste jaren helemaal naar de klote is gegaan omdat directeuren de macht grepen, een directie en een raad van commissarissen zaten erbij en keken ernaar. Nu gebeurt het wéér", waarschuwt Derksen.

"Er komt een nieuwe man binnen die vijf werknemers de straat op schopt en een paar Spanjaarden neerzet. God zegene de greep", vervolgt hij. "De Ajax-cultuur heeft jaren bestaan. De laatste jaren is daar geen sprake meer van, maar dat kwam ook ook doordat die Duitser (Sven Mislintat was eerder werkzaam als technisch directeur bij Ajax, red.) zwakke spelers ging aantrekken, die minder goed waren dan de spelers die ze al in huis hadden. Maar nu doen ze hetzelfde wéér. Ze laten iemand de hele club overnemen", besluit Derksen over Jordi Cruijff, de opvolger van Alex Kroes. 

