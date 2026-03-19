Derksen waarschuwt: "Dat geeft in iedere stad weer problemen"

ADO Den Haag promoveerde dinsdagavond naar het hoogste niveau in Nederland. Volgens Johan Derksen is het een verrijking voor de Eredivisie, al zullen de autoriteiten daar anders over denken.

Na jaren afwezigheid is ADO Den Haag volgend seizoen terug in de Eredivisie. "Ik vind altijd dat een stad als Den Haag een Eredivisieclub hoort te hebben", reageert Derksen in Vandaag Inside. "Ik gun het ze van harte, maar die harde kern krijg je er weer cadeau bij. Dat geeft in iedere stad weer problemen. Die burgemeester zal niet zo blij zijn."

Dat de supporters van ADO Den Haag de promotie dinsdagavond vierden met een veldbestorming, tegen de wens van de club in, is volgens Derksen geen probleem. "Ik vind het bij promotie normaal dat supporters het veld opgaan. Het is klassiek dat spelers op de schouders het veld worden gedragen. Daar moet de KNVB ook geen boete voor geven", besluit de analist.