Derksen waarschuwt 'drie jongens' bij Ajax: "Heel onverstandig"

Jordi Cruijff is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax en de technisch directeur moet ook nog op zoek naar een geschikte trainer. Johan Derksen toont zich kritisch over het beleid bij de club uit Amsterdam.

"Jordi Cruijff staat voor een moeilijke opgave om Ajax weer te renoveren. Ik denk dat hij nou met een onbeduidende Spaanse trainer komt, want daar heeft hij zijn netwerk en daar zitten zijn vrienden", sprak hij bij Vandaag Inside. "Ik vind het heel onverstandig dat Ajax dat nu toestaat. Nu gaat hij het samen doen met twee spelers: Siem de Jong en zo'n rechtsbuiten, Daniël de Ridder. En Edo Ophof doet de technische zaken in de Raad van Commissarissen", weet Derksen.

"Dat zijn drie jongens die wel een goede voetbalcarrière achter zich hebben, maar zij hebben geen enkele ervaring met het leiden van een voetbalclub", vervolgt hij realistisch. "Beleidsmatige dingen hebben ze nog nooit meegemaakt. Dus die gaan gewoon de rookie-fouten maken die iedere nieuweling in een organisatie maakt. Dan denk ik: dat kun je op het ogenblik niet hebben", waarschuwt Derksen.