Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Derksen waarschuwt 'drie jongens' bij Ajax: "Heel onverstandig"

Niek
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax en de technisch directeur moet ook nog op zoek naar een geschikte trainer. Johan Derksen toont zich kritisch over het beleid bij de club uit Amsterdam. 

"Jordi Cruijff staat voor een moeilijke opgave om Ajax weer te renoveren. Ik denk dat hij nou met een onbeduidende Spaanse trainer komt, want daar heeft hij zijn netwerk en daar zitten zijn vrienden", sprak hij bij Vandaag Inside. "Ik vind het heel onverstandig dat Ajax dat nu toestaat. Nu gaat hij het samen doen met twee spelers: Siem de Jong en zo'n rechtsbuiten, Daniël de Ridder. En Edo Ophof doet de technische zaken in de Raad van Commissarissen", weet Derksen. 

"Dat zijn drie jongens die wel een goede voetbalcarrière achter zich hebben, maar zij hebben geen enkele ervaring met het leiden van een voetbalclub", vervolgt hij realistisch. "Beleidsmatige dingen hebben ze nog nooit meegemaakt. Dus die gaan gewoon de rookie-fouten maken die iedere nieuweling in een organisatie maakt. Dan denk ik: dat kun je op het ogenblik niet hebben", waarschuwt Derksen. 

"Je moet door de wol geverfde beleidsbepalers hebben, die alle ellende al hebben meegemaakt in het voetbal", adviseert hij. "Dat doe je niet zo even uit de losse pols met de vriendelijke Siem de Jong", aldus Derksen, die een duidelijk verschil ziet met het tijdperk-Overmars. "Marc Overmars was een ondernemer pur sang, die jongen had op zijn 18e al een garage met auto's en hij had een pannenkoekenhuis. Hij was altijd aan het ondernemen en zo leidde hij ook Ajax." 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Henk Spaan

Henk Spaan deelt 4 (!) uit aan Ajacied: "Niemand gaat hem missen"

0
Willem van Hanegem

'Willem van Hanegem hoopt op Ajax': "Je hebt de punten nodig"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax bestuur & beleid
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Dick Schreuder

Dick Schreuder naar Ajax? "Daar heeft hij wel ruzie voor over"

0
Cristian Willaert

Willaert over trainerszoektocht Ajax: "Niet allemaal Spanjaarden"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Derksen waarschuwt 'drie jongens' bij Ajax: "Heel onverstandig"

Henk Spaan deelt 4 (!) uit aan Ajacied: "Niemand gaat hem missen"

'Willem van Hanegem hoopt op Ajax': "Je hebt de punten nodig"

'Manchester United zit flink in de maag met overbodige Onana'

NOS maakt analisten WK bekend, ook oud-Ajacieden van de partij

VIDEO | 'Ajax-beul maakt op oude dag ruzie met eigen supporters'

Mounir Boualin: "Hij mag van Ajax uitkijken naar een nieuwe club"

Clasie baalt en wil Ajax voorbij in Eredivisie: "Met alle respect"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws