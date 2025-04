Derksen wederom kritisch: "Ajax speelt geen kampioensvoetbal"

Johan Derksen gunt Ajax van harte een nieuwe landstitel, maar is kritisch over het spel van de Amsterdammers. In Vandaag Inside liet de analist duidelijk merken dat hij het huidige spel onder Francesco Farioli niet in verband brengt met de klassieke Ajax-stijl.

"Ik gun het Ajax van harte," stelde Derksen. "Sterker nog, ze hebben die centen ook nog hard nodig. Maar het is niet zo dat ze kampioens-voetbal spelen." Volgens de oud-voetballer heeft het huidige spel weinig met de traditionele identiteit van de club te maken. "Het heeft niets meer met Ajax te maken," vervolgde Derksen. "En dat is toch een beetje de manier van die Italiaan, die er wel het optimale uithaalt, want ze zijn allemaal topfit, die jongens."

Valentijn Driessen sloot zich daarbij aan. De journalist vond dat Ajax weinig recht had op complimenten na de overwinning tegen NAC Breda. "Niet op basis van deze wedstrijd, het is NAC. Tegen PSV heb ik ze een compliment gegeven," zei Driessen, die kritisch bleef over de huidige prestaties.

Wilfred Genee bracht ter sprake dat de situatie bij Ajax nu wel degelijk verbeterd is ten opzichte van vorig seizoen. "Dus vorig jaar degradeerde je bijna...", begon Genee, waarna Driessen direct onderbrak: "Nee, je degradeerde helemaal niet bijna."

Driessen legde uit: "Ze stonden even laatste, maar toen hadden ze drie wedstrijden minder gespeeld. Dat kwam door het competitieverloop. En vorig jaar zaten Mislintat en Steijn er. Dat liep voor geen meter. Nu is alles rustig, dus dat hebben ze goed gedaan. En je kunt Farioli niet eens iets kwalijk nemen. Hij komt uit Italië, daar zijn ze zo opgevoed."