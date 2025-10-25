Derksen wijst boosdoener aan: "Heeft Ajax naar de klote geholpen"

Johan Derksen spaart Alex Kroes niet. Volgens de analist heeft de technisch directeur van Ajax de club eigenhandig ‘naar de klote’ geholpen. Derksen vraagt zich bovendien af of John Heitinga na dit weekend nog trainer is van de Amsterdammers.

"Het punt is dat Kroes heeft gezegd achter Heitinga te staan", zo reageert sportmarketeer Chris Woerts bij Vandaag Inside. "Ze hebben Heitinga met het volle verstand aangesteld, ook met toestemming van de RvC. Het is een beetje flauw dat mensen nu zeggen: ze moesten hem nooit aanstellen. Heitinga is volledig aangesteld door die twee. Er werd net geopperd dat Menno Geelen hem dan maar moet ontslaan, maar dat gaat Menno nooit doen."

"Hij zegt: ik ga het niet doen. Ik ben algemeen directeur zonder voetbalverstand. Het wordt pas een issue wanneer Danny Blind, Louis van Gaal, Alex Kroes en Marijn Beuker zeggen dat Heitinga weg moet." Derksen luisterde vol ongeloof naar het verhaal. "Hoeveel voetbalverstand zit daar dan? Die hebben nooit met zijn tweeën een wedstrijd in het betaald voetbal gespeeld."

"Het is misgegaan toen die Mislintat werd aangesteld, die er een puinhoop van maakte. Toen kwam Kroes, maar die heeft er opnieuw een puinhoop van gemaakt. Die heeft opnieuw verkeerde mensen gehaald die niks toevoegen. Zo gaat de club naar de klote. Ajax heeft nu gewoon het niveau van een SC Heerenveen of FC Groningen", aldus een kritische Johan Derksen.