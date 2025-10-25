Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Derksen wijst boosdoener aan: "Heeft Ajax naar de klote geholpen"

Joram
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen bij Vandaag Inside
Johan Derksen bij Vandaag Inside Foto: © Screenshot Vandaag Inside

Johan Derksen spaart Alex Kroes niet. Volgens de analist heeft de technisch directeur van Ajax de club eigenhandig ‘naar de klote’ geholpen. Derksen vraagt zich bovendien af of John Heitinga na dit weekend nog trainer is van de Amsterdammers.

"Het punt is dat Kroes heeft gezegd achter Heitinga te staan", zo reageert sportmarketeer Chris Woerts bij Vandaag Inside. "Ze hebben Heitinga met het volle verstand aangesteld, ook met toestemming van de RvC. Het is een beetje flauw dat mensen nu zeggen: ze moesten hem nooit aanstellen. Heitinga is volledig aangesteld door die twee. Er werd net geopperd dat Menno Geelen hem dan maar moet ontslaan, maar dat gaat Menno nooit doen."

"Hij zegt: ik ga het niet doen. Ik ben algemeen directeur zonder voetbalverstand. Het wordt pas een issue wanneer Danny Blind, Louis van Gaal, Alex Kroes en Marijn Beuker zeggen dat Heitinga weg moet." Derksen luisterde vol ongeloof naar het verhaal. "Hoeveel voetbalverstand zit daar dan? Die hebben nooit met zijn tweeën een wedstrijd in het betaald voetbal gespeeld."

"Het is misgegaan toen die Mislintat werd aangesteld, die er een puinhoop van maakte. Toen kwam Kroes, maar die heeft er opnieuw een puinhoop van gemaakt. Die heeft opnieuw verkeerde mensen gehaald die niks toevoegen. Zo gaat de club naar de klote. Ajax heeft nu gewoon het niveau van een SC Heerenveen of FC Groningen", aldus een kritische Johan Derksen. 

Zet in op Ajax tegen FC Twente!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Twente. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Valentijn Driessen voor de camera van De Telegraaf

Driessen: "Zij zullen tegen FC Twente met mes op de keel spelen"

0
Kristian Hlynsson op Sportpark Scheetheuvel

Hlynsson wil oude ploeg pijn doen: "Ons doel is Ajax verslaan"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Johan Derksen Alex Kroes
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John van den Brom

Van den Brom: "Natuurlijk kijk je met een schuin oog naar Ajax"

0
Kenneth Taylor

'Taylor had conflict met Ajax-staf': "Hij zou op de bank zitten"

0
Marciano Vink

Marciano Vink steunt Ajacied: "Ik begrijp zijn frustratie wel"

0
Oscar Gloukh

"Gloukh vroeg zich intern af of hij met Jong Ajax meetrainde"

0
Marcel Keizer

'Ajax wilde Marcel Keizer als hoofdtrainer': "Eerst benaderd"

0
Ajax-fans in de Arena

Ajax-supporters laten zich kritisch uit: "Dit lijkt onhoudbaar"

0
René van der Gijp

René van der Gijp lacht om oud-Ajacied: "Het is ook een gedoe"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd