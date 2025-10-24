Derksen wijst hoofdschuldige aan bij Ajax: "Heeft niet ingegrepen"

Ajax verloor woensdagavond kansloos met 5-1 van Chelsea in de Champions League. Ook Johan Derksen zag de nederlaag van de Amsterdammers in Londen en wees na afloop met een beschuldigende vinger naar een voormalig bestuurder van de club.

"In principe is het de schuld van Jan van Halst", zo vertelt Derksen bij Vandaag Inside. "Die was directeur, en heeft die Duitser (Sven Mislintat, red.) vijftien verkeerde spelers laten kopen. En heeft niet ingegrepen." Volgens advocaat Job Knoester ligt de oorsprong van de problemen bij Ajax nog eerder. "De dickpic. Daar is het begonnen", zei hij, verwijzend naar het vertrek van Marc Overmars in 2022 na het versturen van ongepaste berichten aan vrouwelijke medewerkers.

Derksen nam het vervolgens op voor de oud-directeur: "Dit was Overmars niet overkomen. Dat was een goede technisch directeur." De analist is bovendien kritisch over de huidige selectie van Ajax: "Onder normale omstandigheden zou een Wout Weghorst nooit bij Ajax kunnen spelen", aldus Derksen.