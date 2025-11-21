Derksen wijst naar oud-Ajacied: "Dat gaat de politie uitzoeken"

"Ik heb in het verleden weleens met Humberto Tan gesproken", trapt presentator Wilfred Genee het onderwerp af. "Hij heeft veel met racisme te maken, veel meer dan ik wist eigenlijk. Hij heeft daar echt veel mee te maken en daar ben ik echt van geschrokken."

Volgens Derksen moet er actie ondernomen worden. "We moeten die mensen die daar gebukt onder gaan (onder racisme, red.) echt aanraden om iedere keer maar weer, hoe vervelend ook, aangifte te doen", aldus De Snor. "Je ziet het nu ook bij Lang. Een jongen uit Dordrecht heeft op zijn zolderkamer een half jaar doodsbedreigingen naar hem gestuurd."

Derksen weet dat het niet altijd eenvoudig is om de daders te pakken. "De politie heeft er geen mankracht voor, dus vaak zal er niets uit voortkomen, maar omdat het nu een speler van het Nederlands elftal is, heeft die commissaris gezegd: Jongens, zoek dat eens even uit. Dan heb je hem."

De analist wijst ook naar NAC Breda, dat aangifte heeft gedaan omdat een aantal fans zich rond het uitduel met FC Volendam schuldig heeft gemaakt aan 'online haat'. "Je ziet het nu ook bij NAC", vervolgt Derksen. "Gewoon aangifte doen. Als je wat politiemensen hebt die handig zijn op internet, zijn de afzenders toch heel makkelijk te herleiden?"

"We kunnen blijven zuren dat social media het afvoerputje van de maatschappij is, maar we kunnen ook met z'n allen aangifte doen totdat ze er bij de politie helemaal gek van worden. Het is verboden bij de wet, dus je hebt het recht om daar aangifte tegen te doen", besluit hij.