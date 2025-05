Derksen wijst naar probleem Ajax: "Dan krijg je een cultuurshock"

Johan Derksen vindt dat Ajax Francesco Farioli nooit had moeten aanstellen. Maandag werd bekend dat de Italiaan na één seizoen weer vertrekt uit Amsterdam.

Derksen vond het huwelijk tussen Ajax en Farioli geen gelukkige. "Ajax heeft een reputatie met zelfopgeleide spelers. Wanneer er een verkocht werd, dan stond er altijd een jeugdspeler klaar, want iedere jeugdspeler wil naar Ajax. Ze hoeven niet te scouten, ze komen aanlopen", begint hij in Vandaag Inside. "Dan komt er een nieuwe directie met een wijsneus die bij AZ weggehaald is omdat hij goed met Louis van Gaal op kon schieten."

De aanstelling van Farioli maakte geen indruk op Derksen. "Dan komt er een hele Italiaanse staf rond het eerste elftal, die niets van de opleidingsmethoden bij de jeugd weet. Die helemaal niets met Ajax heeft en de club gebruikt als opstapje naar een grotere club. Dan krijg je een cultuurshock", oordeelt de voormalig profvoetballer.