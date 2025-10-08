Derksen wijst probleem van Ajax aan: "Is de wereld op zijn kop"

Johan Derksen spaart Alex Kroes en Marijn Beuker niet in zijn analyse van de chaos bij Ajax. In Vandaag Inside stelt hij dat zij verantwoordelijk zijn voor de slechte staat van de selectie.

"Heitinga is niet te benijden, want die wordt opgezadeld met een gammele selectie door twee directieleden. Hij kan alleen zijn boodschap kwijt bij die twee mensen. Die gaat dan advies vragen aan mensen die samen niet één wedstrijd in het betaalde voetbal hebben gespeeld. Zij moeten dan het technische beleid bij Ajax gaan bepalen, dat is de wereld op zijn kop."

Ook over de houding van trainer John Heitinga is Derksen kritisch: "Dat Heitinga zelf niet zo’n grote persoonlijkheid heeft, bleek nu wel met die huilverhalen over de kritiek die hij krijgt. Als je een handtekening zet onder een contract bij een topclub, dan weet je dat je vogelvrij bent en dat iedereen een mening over je heeft. Dan moet je niet zeiken."