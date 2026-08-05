Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Derksen wil oud-Ajacied niet als bondscoach: "Totaal ongeschikt"

Joram
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Pro Shots

Johan Derksen ziet niets in Michael Reiziger als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De analist vindt dat de oud-international niet over de juiste kwaliteiten beschikt om de nationale ploeg te leiden. Dat de KNVB inmiddels gesprekken heeft gevoerd met Reiziger, verandert daar niets aan.

In de podcast Groeten uit Grolloo wordt Derksen gevraagd naar Giovanni van Bronckhorst als mogelijke opvolger. De nieuwe trainer van Feyenoord zou volgens hem wel een geschikte kandidaat zijn. "Waarom niet?", reageert Derksen. "Kijk, de echte gedroomde bondscoach is Peter Bosz. Die zit bij PSV en heeft daar zorgen genoeg. Maar Van Bronckhorst had het wat mij betreft kunnen overnemen."

Over Reiziger is Derksen veel kritischer. "Michael Reiziger vind ik totaal ongeschikt. Hij heeft de status niet en heeft nog nooit echt een club gerund, dus hij heeft ook niet de ervaring om het Nederlands elftal te runnen. Het moet wel een belegen jongen zijn die alles heeft meegemaakt, die een keer kampioen is geworden, die een keer gedegradeerd is. Dat je weet wat voetballen inhoudt."

Mocht de KNVB voor een tijdelijke oplossing willen kiezen, dan noemt Derksen voormalig FC Utrecht-trainer Ron Jans als mogelijke optie. De ervaren trainer is inmiddels met pensioen, maar zou volgens de analist de periode tot 2028 kunnen overbruggen.

"Als je over twee jaar naar Peter Bosz wil, dan is hij eraan toe. Hij zal dan ook niet meer verlengen bij PSV en Ron Jans is een man die didactisch wel goed is en ook goed met mensen kan omgaan. Je krijgt wel zestien miljonairs in je klasje, ga er maar aanstaan", aldus Derksen.

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Nederlands elftal Johan Derksen Michael Reiziger
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws