Derksen wil oud-Ajacied niet als bondscoach: "Totaal ongeschikt"
Johan Derksen ziet niets in Michael Reiziger als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De analist vindt dat de oud-international niet over de juiste kwaliteiten beschikt om de nationale ploeg te leiden. Dat de KNVB inmiddels gesprekken heeft gevoerd met Reiziger, verandert daar niets aan.
In de podcast Groeten uit Grolloo wordt Derksen gevraagd naar Giovanni van Bronckhorst als mogelijke opvolger. De nieuwe trainer van Feyenoord zou volgens hem wel een geschikte kandidaat zijn. "Waarom niet?", reageert Derksen. "Kijk, de echte gedroomde bondscoach is Peter Bosz. Die zit bij PSV en heeft daar zorgen genoeg. Maar Van Bronckhorst had het wat mij betreft kunnen overnemen."
Over Reiziger is Derksen veel kritischer. "Michael Reiziger vind ik totaal ongeschikt. Hij heeft de status niet en heeft nog nooit echt een club gerund, dus hij heeft ook niet de ervaring om het Nederlands elftal te runnen. Het moet wel een belegen jongen zijn die alles heeft meegemaakt, die een keer kampioen is geworden, die een keer gedegradeerd is. Dat je weet wat voetballen inhoudt."
Mocht de KNVB voor een tijdelijke oplossing willen kiezen, dan noemt Derksen voormalig FC Utrecht-trainer Ron Jans als mogelijke optie. De ervaren trainer is inmiddels met pensioen, maar zou volgens de analist de periode tot 2028 kunnen overbruggen.
"Als je over twee jaar naar Peter Bosz wil, dan is hij eraan toe. Hij zal dan ook niet meer verlengen bij PSV en Ron Jans is een man die didactisch wel goed is en ook goed met mensen kan omgaan. Je krijgt wel zestien miljonairs in je klasje, ga er maar aanstaan", aldus Derksen.
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