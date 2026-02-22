Meldingen
Johan Derksen adviseert: "Ik denk dat Ajax wel iets aan hem heeft"

Gijs Kila
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen bij VI
Johan Derksen bij VI Foto: © Pro Shots

Johan Derksen vindt dat Ajax er goed aan zou doen om Wesley Sneijder een rol achter de schermen te geven. In Vandaag Inside pleitte hij voor een functie voor de recordinternational van Oranje, bijvoorbeeld als assistent van technisch directeur Jordi Cruijff.

Sneijder, 41 jaar, brak begin deze eeuw door vanuit de jeugdopleiding van Ajax en groeide uit tot een van de grootste spelers uit de recente clubgeschiedenis. Zijn loopbaan bracht hem langs onder meer Real Madrid en Internazionale, terwijl hij met 134 interlands nog altijd recordhouder is bij het Nederlands elftal. Tegenwoordig is hij vooral actief als analist. Eerder liet Sneijder in Rondo weten dat hij contact heeft met Cruijff over een mogelijke samenwerking bij Ajax.

Derksen ziet zo’n stap wel zitten. "Dat vind ik wel een jongen die wat in te brengen heeft, daar", zegt hij. "Het was een geweldige voetballer, hij is welbespraakt en heeft wel verstand van het spelletje."

Wel plaatst Derksen een kanttekening bij Sneijders verleden. "Zijn probleem was dat hij altijd omringd werd door een hofhouding van een beetje semi-criminele jongeren uit Utrecht. Clubs waren huiverig om Wesley binnen te halen, want je had zijn vriendenkring erbij. Maar dat is veranderd, en hij ziet er wat fitter uit."

Volgens Derksen zou Sneijder uitstekend kunnen functioneren als rechterhand van Cruijff. "Ik denk dat Ajax daar wel wat aan heeft. En hij wil het ook heel graag, hij is heel erg gemotiveerd."

René van der Gijp sluit zich aan bij die positieve toon en noemt Sneijder "een vreselijk sympathieke gozer". "Ook met Royston Drenthe, dan is hij gelijk de eerste die erheen gaat. Het is een ongelooflijk empathische gozer, echt een lieve jongen."

