Derksen: "Ze worden geen kampioen, ze krijgen het kampioenschap"

"Ze worden geen kampioen, hè. Ze krijgen het kampioenschap cadeau van PSV", zo zei Derksen maandagavond in Vandaag Inside. Het voetbal staat hem niet aan. "Ik heb tegen Ajax tegen Almere zitten kijken, die speelden gewoon op de counter tegen Almere. Het enige verschil is dat PSV die Lang en die Volendammer (Joey Veerman, red.) heeft, die lekker kunnen voetballen, maar als je de bal kwijt bent, doen die twee niet mee."

"En als je dan niet zo’n goede achterhoede hebt, dan ga je de bietenbrug op." Dat Ajax kampioen lijkt te gaan worden spreekt dan ook niet in het voordeel van de Amsterdammers, is Derksen stellig. "Ze krijgen het van PSV."

De Eindhovenaren lijken het kampioenschap weg te geven nadat ook Go Ahead niet te verslaan bleek. "Ik zie Bosz op tv steeds onzekerder worden. In goede tijden is Bosz de man met semi-intellectuele uitleggen over alle systemen en weet hij alles. Nu is het een twijfelaar geworden, hij weet het gewoon niet", zo zei Derksen. "Bij ieder beursgenoteerd bedrijf was hij er al uitgeschopt als je zoveel kapitaalvernietiging hebt zoals hij dit jaar veroorzaakt heeft."