Derksen zet streep door oud-Ajacied: "Denk dat hij geen zin heeft"
Johan Derksen verwacht niet dat Louis van Gaal opnieuw bondscoach gaat worden. Nu Ronald Koeman vertrek wordt er volop gespeculeerd over zijn opvolger.
Naast namen als Arne Slot en Peter Bosz valt bij Vandaag Inside ook die van Van Gaal, die deze week bekendmaakte te stoppen als adviseur bij Ajax. "Ik denk Louis het niet meer doet", voorspelt Derksen.
De 74-jarige Van Gaal was in het verleden al drie keer bondscoach van het Nederlands elftal. "Tegen Louis als trainer kun je geen enkel bezwaar hebben", benadrukt Derksen. "Maar ik denk dat hij er qua leeftijd geen zin meer in heeft. Hij heeft wat mankementen, dan begin je niet meer aan zo'n avontuur."
Derksen denkt overigens wel te weten waarom Van Gaal vertrekt bij Ajax. "Louis is ook wel een beetje op zijn teentjes getrapt dat er bij Ajax niet meer naar hem geluisterd wordt. Het is volkomen begrijpelijk dat hij daar opstapt", aldus de analist. "Hij had moeite met de oude Cruijff. Maar de jonge Cruijff neemt hij helemaal niet serieus natuurlijk."
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