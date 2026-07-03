Derksen zet streep door oud-Ajacied: "Denk dat hij geen zin heeft"

Naast namen als Arne Slot en Peter Bosz valt bij Vandaag Inside ook die van Van Gaal, die deze week bekendmaakte te stoppen als adviseur bij Ajax. "Ik denk Louis het niet meer doet", voorspelt Derksen.

De 74-jarige Van Gaal was in het verleden al drie keer bondscoach van het Nederlands elftal. "Tegen Louis als trainer kun je geen enkel bezwaar hebben", benadrukt Derksen. "Maar ik denk dat hij er qua leeftijd geen zin meer in heeft. Hij heeft wat mankementen, dan begin je niet meer aan zo'n avontuur."