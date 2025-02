Derksen ziet 'Lucky Ajax': "Maar het geluk houdt een keer op"

Valentijn Driessen verwacht dat Ajax er dit seizoen met de landstitel vandoor gaat. De journalist ziet dat de Amsterdamse club ontzettend veel geluk heeft. Johan Derksen gelooft echter niet in een kampioenschap voor de Amsterdammers.

"Ajax heeft alles mee met scheidsrechterlijke beslissingen", begint Derksen aan tafel bij Vandaag Inside als het gaat over de penalty die Ajax kreeg op bezoek bij Fortuna Sittard. "Het is weer ouderwets Lucky Ajax." Driessen sluit zich daarbij aan: "Ze hebben acht penalty’s gekregen. Waar gaat dat over? Ze missen ze ook allemaal net zo goed."

Ajax staat momenteel bovenaan in de Eredivisie, maar Derksen gelooft niet in een titel. "Die worden geen kampioen. Het geluk houdt een keer op. Die trainer, die zelf een reservekeeper is geweest, wil nu het contract verlengen van die 42-jarige (Pasveer (41), red.)", zo klinkt het.

Daar kan Driessen zich dan weer niet in vinden. "Die worden gewoon kampioen", aldus de journalist. "Die hebben zoveel geluk, man. Dat voel je aan je water, dat die kampioen worden", zegt hij. Derksen blijft bij zijn standpunt: "Moet die Brobbey ze erin schieten? Die struikelt over iedere bal."