Derksen eerlijk over toekomst Ajax: "Geen geschikte directeur"

Johan Derksen kijkt kritisch naar de toekomst van Ajax en de mogelijke invulling van belangrijke functies binnen de club. Eerder noemde Dick Advocaat de naam van Wesley Sneijder als mogelijke kandidaat, en de oud-middenvelder zou volgens Derksen zeker in gesprek gaan als Ajax contact opneemt. Toch ziet Derksen dit absoluut niet zitten. Volgens hem is meer nodig dan alleen voetbalkennis.

"Je moet een representatieve functie bekleden, je moet onderhandelen met zaakwaarnemers en je moet weten hoe het met de salarisschalen in Europa zit," stelt Derksen. Daarnaast wijst hij op een groot nadeel van Sneijder: zijn vriendengroep. "Zij komen niet uit het beste deel van Utrecht en zitten altijd als een soort hofhouding om hem heen. Die krijgt Ajax erbij en daar is Ajax wat huiverig voor... Ik denk niet dat Sneijder een geschikte directeur is."

Voor Derksen is duidelijk dat Ajax bij het bepalen van de toekomst van de club zorgvuldig moet kijken naar wie een sleutelrol krijgt, en dat kwaliteiten als representativiteit en ervaring net zo belangrijk zijn als voetbalknowhow.