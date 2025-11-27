AD Voetbalpodcast
Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Derksen eerlijk over toekomst Ajax: "Geen geschikte directeur"

Arthur
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © BSR Agency

Johan Derksen kijkt kritisch naar de toekomst van Ajax en de mogelijke invulling van belangrijke functies binnen de club. Eerder noemde Dick Advocaat de naam van Wesley Sneijder als mogelijke kandidaat, en de oud-middenvelder zou volgens Derksen zeker in gesprek gaan als Ajax contact opneemt. Toch ziet Derksen dit absoluut niet zitten. Volgens hem is meer nodig dan alleen voetbalkennis.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Je moet een representatieve functie bekleden, je moet onderhandelen met zaakwaarnemers en je moet weten hoe het met de salarisschalen in Europa zit," stelt Derksen. Daarnaast wijst hij op een groot nadeel van Sneijder: zijn vriendengroep. "Zij komen niet uit het beste deel van Utrecht en zitten altijd als een soort hofhouding om hem heen. Die krijgt Ajax erbij en daar is Ajax wat huiverig voor... Ik denk niet dat Sneijder een geschikte directeur is."

Voor Derksen is duidelijk dat Ajax bij het bepalen van de toekomst van de club zorgvuldig moet kijken naar wie een sleutelrol krijgt, en dat kwaliteiten als representativiteit en ervaring net zo belangrijk zijn als voetbalknowhow.

Gerelateerd:
FC Groningen juicht

FC Groningen kan toch over sterkhouder beschikken tegen Ajax

0
Sjoerd van Ramshorst, presentator van Studio Voetbal

Studio Voetbal verdwijnt definitief van tv: "Dit komt hard aan"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Johan Derksen Wesley Sneijder
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Owen Wijndal

Wijndal krijgt de volle laag: "Altijd het gezicht naar achteren"

0
Gerald Alders

Alders heeft opvallende hobby's: "Daar liggen mijn interesses"

0
Ron Jans

Jans beste optie voor zwalkend Ajax? "Hij kan dat als geen ander"

0
Mike Verweij

Verweij ziet duidelijk Ajax-lichtpuntje: "Dat was het voor mij"

0
Wim Kieft

Kieft over Ajacied: "Die kan portier van een nachtclub zijn!"

0
Valentijn Driessen

VIDEO | Driessen fileert Ajax: "Dan heb je er nog niks aan..."

0
Sjaak Swart

Sjaak Swart geïrriteerd na vraag over Ajax: "Laat me met rust"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd