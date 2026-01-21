Laatste nieuws
Derksen ziet wereldkeeper: "Onbegrijpelijk dat Ajax niet kwam"

Arthur
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Vandaag Inside

Johan Derksen vindt dat Ronald Koeman moet ingrijpen bij de doelpositie van het Nederlands elftal. De oud-voetballer is van mening dat Roefs tot de absolute top behoort en vindt het opvallend dat hij niet bij een van de topclubs in Nederland speelt.

"Robin Roefs hoort in het Nederlands elftal", zegt Derksen stellig in het programma Vandaag Inside. "Dat is absoluut de beste keeper", voegt de voormalige verdediger toe. Presentator Wilfred Genee sluit zich bij zijn mening aan: "Ja, dat is echt de beste. Die moeten ze gewoon opstellen", zegt hij in navolging van De Snor.

Derksen vindt het daarnaast bijzonder dat Roefs niet actief is bij een Nederlandse topclub. "Het is onbegrijpelijk dat Ajax en PSV hem niet hebben gezien", vertelt hij. Afgelopen zomer vertrok de oud-keeper van NEC voor iets meer dan tien miljoen euro naar Sunderland, waar de 23-jarige sindsdien uitblinkt.

