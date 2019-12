Geschreven door Jelmer Jager 18 dec 2019 om 21:12

Sergiño Dest scoorde woensdag twee goals tegen Telstar. De back zag zijn ploeg een moeizame wedstrijd spelen, maar is blij met zijn bijdrage. “Het was een slechte wedstrijd van ons. Dat is jammer. We moeten onze draai terug vinden. Het belangrijkste is wel dat we door zijn naar de volgende ronde”, begint hij tegenover FOX Sports.

“Het waren mijn eerste twee échte goals”, vervolgt hij. “Tegen Heracles heeft Huntelaar ‘m nog van mij gestolen, haha! Maar deze goals waren mooier. Ik wacht nog op mijn eerste goal in de ArenA, die wil ik nog graag maken. Maar deze goals waren heel mooi.”

Dest kende dit seizoen zijn doorbraak en merkt dat Ajax toe is aan de winterstop. “Ik speel de wedstrijden die ik kan spelen en doe mijn best voor het team. Natuurlijk wil ik wel doorspelen na zo’n jaar. Als team hebben we wel even een break nodig. Dan kunnen we er na de winterstop weer vol tegenaan, maar eerst nog tegen ADO zondag.”