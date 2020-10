Geschreven door Jessica Westdijk 01 okt 2020 om 14:10

De transfer van Sergino Dest naar FC Barcelona is inmiddels afgerond. Het vertrek van Dest is snel, na slechts een seizoen in de basis. Dat beseft de verdediger zelf ook: “Het is vroeg, dat weet ik zelf ook. Maar ik geloof in mezelf. Ik houd van uitdagingen, daarom heb ik deze keuze gemaakt”, vertelt hij aan Ajax TV.

Toch vindt hij het afscheid van Ajax niet makkelijk: “Ik vind het echt moeilijk om afscheid te nemen van Ajax. Heb hier m’n halve leven doorgebracht, ik zit hier sinds mijn elfde.” Hij kijkt er naar uit om bij Barcelona aan de slag te gaan, maar langzaam maar zeker dringt ook tot hem door wat hij achter laat: “Ik besef het steeds meer. Natuurlijk ben ik blij dat ik deze keuze kon maken. Maar ik ga het missen. Het is een gedeelte in m’n leven geweest en nu is het weg. Ik hoop sowieso dat ik in de toekomst echt nog terug kan keren naar Ajax. Ik wil hier echt nog spelen in de toekomst.”