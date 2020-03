Geschreven door Jessica Westdijk 14 mrt 2020 om 16:03

Sergino Dest bezocht begin februari het duel tussen Bayern München en Hoffenheim. Er waren al wat geruchten dat de Duitse grootmacht interesse zou hebben in Dest, dus 1+1 leek twee. Maar Dest vertelt in gesprek met Ajax Life nu hoe dat precies zat.

“Ik was er vooral omdat ik daar familie heb wonen. Ik dacht wel: als Bayern echt interesse gaat krijgen, dan wil ik wel een beetje weten hoe de club in elkaar zit. Dus het leek me leuk om alvast een keer te gaan kijken. Maar het was niet zo dat ik er op uitnodiging van Bayern was, zoals gesuggereerd werd. Er zat verder niets achter”, vertelt de verdediger, die zich dus wel bewust was van de geruchten.