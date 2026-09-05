Dest met PSV op bezoek bij Ajax: "Dat geldt zeker ook voor Ajax"

Had hij zelf gedacht zo'n lange periode in Eindhoven te spelen? "Ik denk dat niemand dat verwacht zou hebben op basis van mijn eerste seizoen. Maar soms gebeuren er dingen in het leven waar je niks aan kan doen en dan moet je doorschakelen. In mijn geval was dat de kruisbandblessure. Dan heb je soms wat meer tijd nodig om weer op je oude niveau te komen", zegt Dest bij De Telegraaf.

Hij heeft zin in het duel met Ajax, maar vindt ook dat het treffen vroeg in het seizoen valt. "Het zou wel lekkerder zijn als het ietsjes later kwam. Maar het is ook gewoon een mooie test voor ons. En dat geldt zeker ook voor Ajax. Ze hebben veel nieuwe spelers gehaald. Dat kan positief zijn, maar ook minder positief. Spelers moeten elkaar misschien nog een beetje leren kennen. Het wordt sowieso geen makkelijke wedstrijd voor ons."