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Dest met PSV op bezoek bij Ajax: "Dat geldt zeker ook voor Ajax"

Rik Engelbertink
Sergiño Dest viert zijn treffer met assistgever Ruben van Bommel
Sergiño Dest viert zijn treffer met assistgever Ruben van Bommel Foto: © Pro Shots

Sergino Dest heeft niet de behoefte gevoeld PSV deze zomer te verlaten. Hij blikt nu vooruit en kijkt uit naar de topper met Ajax. Op zaterdagavond komen de Eindhovenaren op bezoek in de Johan Cruijff ArenA.

Had hij zelf gedacht zo'n lange periode in Eindhoven te spelen? "Ik denk dat niemand dat verwacht zou hebben op basis van mijn eerste seizoen. Maar soms gebeuren er dingen in het leven waar je niks aan kan doen en dan moet je doorschakelen. In mijn geval was dat de kruisbandblessure. Dan heb je soms wat meer tijd nodig om weer op je oude niveau te komen", zegt Dest bij De Telegraaf.

Hij heeft zin in het duel met Ajax, maar vindt ook dat het treffen vroeg in het seizoen valt. "Het zou wel lekkerder zijn als het ietsjes later kwam. Maar het is ook gewoon een mooie test voor ons. En dat geldt zeker ook voor Ajax. Ze hebben veel nieuwe spelers gehaald. Dat kan positief zijn, maar ook minder positief. Spelers moeten elkaar misschien nog een beetje leren kennen. Het wordt sowieso geen makkelijke wedstrijd voor ons."

Liefst vijfmaal op rij won PSV niet van Ajax. "Ze hebben wat mindere periodes gehad, maar ook dan blijven ze een lastig team om tegen te spelen. Zelfs in de mindere periodes kon je zien dat ze kwaliteit hadden. Het is voor ons altijd lastig om daar te winnen. Het wordt wel weer eens tijd dat we dat doen."

En dan: gaat PSV kampioen worden? "Ik vind dat we echt weer een consistent team hebben. We kunnen zeker niet zeggen dat het appeltje eitje wordt om voor de vierde keer kampioen te worden, want de concurrentie wordt ook sterker. Maar we kunnen wel zeggen dat wij op een stabiel niveau zijn gebleven en dat we het niet zomaar weg gaan geven. We blijven ook dit seizoen zeker in de race." 

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