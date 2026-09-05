Dest met PSV op bezoek bij Ajax: "Dat geldt zeker ook voor Ajax"
Sergino Dest heeft niet de behoefte gevoeld PSV deze zomer te verlaten. Hij blikt nu vooruit en kijkt uit naar de topper met Ajax. Op zaterdagavond komen de Eindhovenaren op bezoek in de Johan Cruijff ArenA.
Had hij zelf gedacht zo'n lange periode in Eindhoven te spelen? "Ik denk dat niemand dat verwacht zou hebben op basis van mijn eerste seizoen. Maar soms gebeuren er dingen in het leven waar je niks aan kan doen en dan moet je doorschakelen. In mijn geval was dat de kruisbandblessure. Dan heb je soms wat meer tijd nodig om weer op je oude niveau te komen", zegt Dest bij De Telegraaf.
Hij heeft zin in het duel met Ajax, maar vindt ook dat het treffen vroeg in het seizoen valt. "Het zou wel lekkerder zijn als het ietsjes later kwam. Maar het is ook gewoon een mooie test voor ons. En dat geldt zeker ook voor Ajax. Ze hebben veel nieuwe spelers gehaald. Dat kan positief zijn, maar ook minder positief. Spelers moeten elkaar misschien nog een beetje leren kennen. Het wordt sowieso geen makkelijke wedstrijd voor ons."
Liefst vijfmaal op rij won PSV niet van Ajax. "Ze hebben wat mindere periodes gehad, maar ook dan blijven ze een lastig team om tegen te spelen. Zelfs in de mindere periodes kon je zien dat ze kwaliteit hadden. Het is voor ons altijd lastig om daar te winnen. Het wordt wel weer eens tijd dat we dat doen."
En dan: gaat PSV kampioen worden? "Ik vind dat we echt weer een consistent team hebben. We kunnen zeker niet zeggen dat het appeltje eitje wordt om voor de vierde keer kampioen te worden, want de concurrentie wordt ook sterker. Maar we kunnen wel zeggen dat wij op een stabiel niveau zijn gebleven en dat we het niet zomaar weg gaan geven. We blijven ook dit seizoen zeker in de race."
Zet in op Ajax tegen PSV!
Ajax speelt zaterdagavond de topper tegen PSV. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Geelen ziet gelijkenissen Cruijff en Overmars: "Dat sowieso"
'Ajax afgezet? NEC betaalt veel minder voor Kaplan dan Ajax eiste'
Dest met PSV op bezoek bij Ajax: "Dat geldt zeker ook voor Ajax"
Kieft en Jansen schrikken van Ajax-salaris: "Ongelooflijk bedrag"
Verweij onthult afwezige bij Ajax - PSV: "Hij is er denk ik niet"
"We kunnen stellen dat ik door Rijkswaterstaat vertrok bij Ajax"
Cziommer verwacht meer van Ajax-ster: "Daar wacht ik nog op"
Cruijff wordt emotioneel: "Ik moet naar huis om bij haar te zijn"
Kieft legt druk voor Topper bij Ajax: "Ajax moet kampioen worden"
Peter Bosz bewierookt Ajacied: "Die twee kwaliteiten heeft hij"
Vermoedelijke Ajax-opstelling: Míchel moet nieuwe aanwinsten overwegen
Wint Ajax in eigen huis van PSV? BetMGM pakt uit met fraaie odds
Van Gelder vreest voor Ajax zaterdag: "Denk dat PSV verder is"
Ajax-aanwinst eerlijk over eigen spel: "Maak zelf ook veel fouten"
Jordi Cruijff over gat met PSV: "Denk dat dat redelijk gedicht is"
Regeer opgelucht na Ajax-exit: "Ik was totaal niet gelukkig"
Míchel Sánchez verklapt basisplaats voor nieuweling: "Klaar voor"
Marco van Basten: "Toen ik trainer werd, kreeg ik bonje met hem"
Verbazing in Turkije over Amrabat-deal: "Officieel kan dat niet"
Aanwinst Kehrer krijgt complimenten bij Ajax: "Een extra wapen"
Bouwman ongeslagen bij Ajax: "Als hij mij blijft opstellen..."
Arnold Bruggink waarschuwt Ajax: "Dat vind ik echt vreselijk"
Cziommer lyrisch over Ajax-deal: "Heel speciaal voor deze club"
Míchel lyrisch over Ajax-aanwinst: "Speler van wereldklasse"
Cruijff legt Ajax-project uit: "Maandag landen, dinsdag staan"
Vink kritisch op oude Ajax-koers: "Dat soort gekke dingen..."
Driessen over Jong Ajax: "Als hij tenminste niet hoeft te wijken"
Hans Kraay Jr. lyrisch over Ajacied: "Alles is mooi aan hem"
Boulahrouz over topper met PSV: "Daar kan Ajax schade aanrichten"
Jordi Cruijff: "Dat was mijn favoriete moment tot nu toe bij Ajax"