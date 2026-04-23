Dest niet onder de indruk van KNVB: "Toen nam ik ze niet serieus"

Sergino Dest besloot jaren geleden om voor een interlandcarrière bij de Verenigde Staten te gaan. De PSV'er had graag voor Oranje uitgekomen, maar was niet helemaal te spreken over het plan van de KNVB.

In 2019 was Dest na zijn doorbraak bij Ajax voor het eerst in beeld bij het Nederlands elftal. "Ik had eerlijk gezegd destijds meer gevoel bij Nederland, maar de Amerikaanse cultuur sprak mij wel heel erg aan", blikt hij terug in Buitenspel van NOS. "Ik kwam ook sinds de jeugd uit voor Amerika, dus ik dacht ook: waarom zou ik dit opgeven?"

Daarbij sprak ook het plan van de KNVB de verdediger niet aan. "Clubs zoals Bayern München en Barcelona toonden al interesse in mij, maar de KNVB wilde mij eerst bij Jong Oranje laten instromen", herinnert hij. "Toen nam ik ze helemaal niet meer serieus, ook omdat ik bij Amerika al kon debuteren."