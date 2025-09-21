Dest treft Ajax: "Het blijft een club die in mijn hart zit"

Sergiño Dest moet het zondagmiddag om 14:30 opnemen tegen Ajax. De vleugelverdediger van PSV heeft een verleden bij de Amsterdamse club en vindt het, ondanks dat het lang geleden is, altijd speciaal om Ajax te treffen.

"Ik ben er al wel jaren weg, maar het blijft iets speciaals", vertelt hij in een interview met De Telegraaf. "Acht jaar heb ik bij Ajax gezeten, een groot deel van mijn leven, dus het blijft een club die in mijn hart zit, maar ik wil zondag wel gewoon die drie punten. Die hebben we hard nodig."

Of de wedstrijd op een verkeerde moment komt? "Nee, ik denk dat een wedstrijd nooit op een verkeerd moment komt. Als we ’m winnen, dan was het achteraf het goede moment om Ajax te treffen. Als dat zou lukken, is het humeur direct ook weer veranderd. Het is een belangrijke wedstrijd. We moeten revanche nemen voor die 2-0 nederlaag. Dat was niet nice. Dat moeten we rechtzetten, want die nederlaag heeft wel pijn gedaan", aldus de Amerikaanse-international.