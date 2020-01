Geschreven door Jordi Smit 16 jan 2020 om 17:01

Sergino Dest is dit seizoen, mede door een blessure van Mazraoui, doorgebroken in de hoofdmacht van Ajax. De rechtsback had de keuze om voor Oranje uit te komen, maar koos uiteindelijk voor de Verenigde Staten. Hij gaat tijdens een interview met ESPN in op zijn beweegredenen.

Nationale team

Dest speelde niet altijd op de rechtsbackpositie, want in de jeugd kwam hij ook regelmatig als linker- of rechter aanvaller in actie. De negentienjarige verdediger had het daarom niet altijd eenvoudig. “Veel mensen willen je alleen maar als het goed gaat. De USMNT (United States Men’s National Team, red.) heeft me geholpen toen het niet zo goed ging en daar ben ik dankbaar voor. Ze hebben me door de zware tijden heen geholpen. Als ze mij niet de kans hadden geboden, zat ik hier nu misschien niet bij Ajax. Misschien had ik wel nooit dit niveau bereikt”, vertelt hij aan ESPN.

Focus

Ondanks zijn goede prestaties probeert Dest zoveel mogelijk met beide benen op de grond te blijven staan. “Ik blijf gefocust op presteren. Ik ben geen persoon die bullshit gaat praten tegen anderen. Ik kijk niet naar anderen, ik focus me alleen op beter worden.” Het talent merkt ondertussen dat het gezegde ‘Als je wint dan heb je vrienden’ zeker op hem van toepassing is.

“Nu ik hier bij Ajax ben, zal iedereen die mij heeft uitgelachen zeggen: Ja, je bent goed, gast. Hoe gaat het met je? Iedereen wil weer mijn vriend zijn. Maar ik weet wie er voor mij waren toen ik het zwaar had. Deze mensen koester ik.”

Nooit stressen

Wanneer Dest zijn wedstrijden speelt, gebruikt hij nog altijd een advies dat hij in zijn jeugd kreeg. “Er was een gast waarmee ik op straat voetbalde. Hij zei een keer: je moet nooit stressen, want als je gaat stressen, ga je gekke dingen doen. Dat is waar ik altijd aan blijf denken. Zelfs nu, als iemand mij onder druk zet of achter mijn rug vandaan komt, denk ik aan dat advies”, aldus Dest.