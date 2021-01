Geschreven door Auke Kooreman 09 jan 2021 om 14:01

Nadat Sergino Dest zijn keuze had gemaakt tussen Nederland en Amerika, werd de jonge vleugelverdediger afgelopen zomer weer een groot onderwerp van vele voetbalgesprekken. Niet tussen landen, maar tussen twee wereldteams moest Dest deze keer kiezen. Hij keerde Ronald Koeman niet voor de twee keer de rug toe. Op één oktober zette hij zijn handtekening onder een vijfjarig contract.

Prestaties

De rechtervleugelverdediger, die ook op links kan spelen, heeft het afgelopen jaar niet stil gezeten in Barcelona. Koeman wilde hem nadrukkelijk hebben en liet Dest ook veelvuldig minuten maken in de eerste seizoenshelft.

Vijf daarvan waren in de Champions League en twaalf in La Liga. Daaruit wist hij een keer te scoren en een assist te geven, maar vooral wordt hij gecomplimenteerd vanwege zijn geweldige drive. Dest heeft een geweldige sprintsnelheid en techniek. Als je hem ziet voetballen denken de meeste mensen dat het een aanvaller is, maar echter speelt hij al een hele lange tijd als verdediger. Een verdediger met vele aanvallende kwaliteiten. Voormalig Barcelona rechtsback Dani Alves stond daar ook bekend om bij de supporters. Dezelfde supporters trokken al snel die conclusie, maar heeft al het hoogst haalbare laten zien? Nee, Dest heeft zich in zijn eerste maanden zeker op positieve manier laten zien. Het verschil tussen de Spaanse en Nederlandse competities is ongekend groot.

“Het was een droom die uitkwam. Barcelona was altijd al een van mijn droomclubs. M’n zaakwaarnemer belde mij over het nieuws, waarna de beslissing vrij snel was gemaakt. Ik ben nog jong en ik hou heel veel van uitdagingen. In Barcelona waren genoeg uitdagingen voor mij, die mij lang genoeg bezig kunnen houden. Het is fijn dat Koeman en Frenkie de Jong ook aanwezig zijn. Zij helpen mij heel veel en het is altijd fijn dat wij Nederlands kunnen praten met elkaar. Ik hoop dat de hoge verwachtingen uiteindelijk uitkomen. Net als iedereen wil ik ook grote prijzen pakken met de club. Het is een grote eer voor mij om de eerste Amerikaan te zijn die voor Barcelona mag spelen. Hopelijk motiveer ik hierdoor veel Amerikaanse jongens en kan ik in de komende jaren met nog meer Amerikanen hier spelen,” vertelt Dest tegen beIN Sports America over zijn stap.

Over Nederlandse voetballers die jong naar het buitenland vertrekken, wordt vaak getwijfeld of dat wel een verstandige keuze is. Maar niemand lijkt nog aan de overstap van Dest te twijfelen. Hij is net 20 en heeft dit seizoen toch al mooi 19 wedstrijden voor FC Barcelona in de benen, 14 in La Liga en 5 in de Champions League.