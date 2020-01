Geschreven door Jessica Westdijk 09 jan 2020 om 11:01

Sergino Dest heeft het trainingskamp van Ajax in Qatar verlaten, zo meldt de club. De verdediger heeft gevraagd of hij eerder naar Amsterdam terug mocht keren, omdat hij zich niet comfortabel voelde. Ajax is akkoord gegaan met dat verzoek.

Reden daarvoor is de onrust op dit moment in het Midden-Oosten. Dest, die een Amerikaanse vader heeft en uitkomt voor het nationale elftal van de Verenigde Staten, voelde zich vanwege het conflict tussen Amerika en Iran niet langer prettig in Qatar.

In Amsterdam zal hij aansluiten bij Jong Ajax.