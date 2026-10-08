Details nieuw Bob Marley-shirt Ajax uitgelekt: "Wereldwijde hit"

Ky-Mani Marley, de zoon van Bob Marley, treedt op in de Johan Cruijff ArenA

Ky-Mani Marley, de zoon van Bob Marley, treedt op in de Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

Er zijn nieuwe details naar buiten gekomen over het speciale Bob Marley-tenue dat Ajax in het seizoen 2027/2028 zou gaan dragen. De Amsterdammers grijpen samen met Adidas opnieuw terug op Three Little Birds, precies vijftig jaar nadat het bekende nummer in 1977 verscheen.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Footy Headlines krijgt het nieuwe uitshirt een gebroken witte of crèmekleurige basis. Daar worden rasta-accenten aan toegevoegd, vermoedelijk in groen, geel en rood. Daarmee wordt opnieuw een duidelijke link gelegd met het populaire derde tenue uit het seizoen 2021/2022. Dat shirt had juist een zwarte basis, gecombineerd met dezelfde kenmerkende kleuren.