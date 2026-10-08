Details nieuw Bob Marley-shirt Ajax uitgelekt: "Wereldwijde hit"
Er zijn nieuwe details naar buiten gekomen over het speciale Bob Marley-tenue dat Ajax in het seizoen 2027/2028 zou gaan dragen. De Amsterdammers grijpen samen met Adidas opnieuw terug op Three Little Birds, precies vijftig jaar nadat het bekende nummer in 1977 verscheen.
Volgens het doorgaans goed ingevoerde Footy Headlines krijgt het nieuwe uitshirt een gebroken witte of crèmekleurige basis. Daar worden rasta-accenten aan toegevoegd, vermoedelijk in groen, geel en rood.
Daarmee wordt opnieuw een duidelijke link gelegd met het populaire derde tenue uit het seizoen 2021/2022. Dat shirt had juist een zwarte basis, gecombineerd met dezelfde kenmerkende kleuren.
Het nieuwe shirt zou daarnaast worden voorzien van meerdere unieke details. Zo wordt gesproken over een grafisch patroon dat is geïnspireerd op Three Little Birds en de Amsterdamse stadsvlag.
De officiële presentatie van het speciale Ajax-, Adidas- en Bob Marley-shirt staat volgens de website gepland voor de zomer van 2027. Footy Headlines verwacht opnieuw veel belangstelling. "Deze aanstaande lancering markeert de terugkeer van een van de meest geprezen samenwerkingen binnen de voetbalcultuur", schrijft de website.
Ajax en Adidas werkten eerder samen met de nabestaanden van Bob Marley voor het derde shirt van 2021/2022. Dat tenue groeide uit tot een groot succes, werd wereldwijd veel verkocht en was in korte tijd uitverkocht.
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Details nieuw Bob Marley-shirt Ajax uitgelekt: "Wereldwijde hit"
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