Devyne Rensch close met teamgenoten: "Ook veel jongens bij Ajax"

Devyne Rensch is momenteel met Jong Oranje actief op het EK in Slowakije. Met een aantal teamgenoten gaat de oud-Ajacied al ver terug.

Kenneth Taylor, Anass Salah-Eddine, Calvin Raatsie en Ian Maatsen speelden zes jaar geleden al samen met Rensch op het EK Onder 17. "Ja dat is echt iets moois. We zijn denk ik al vanaf de Onder-16 bij elkaar zelfs, ook met veel jongens bij Ajax", vertelt de rechtsback aan Voetbal International. "Anass zit nu zelfs ook bij mij in Roma." De tijd gaat zó snel, voor ons voelt het als een jaar geleden dat we nog samen bij die Onder-16 zaten."

Rensch is blij dat hij met een aantal goede jongens zo'n goede band heeft. "We spelen al zó lang samen, we kunnen elkaars kwaliteiten dromen. Ik heb met hen allemaal een goede band, je weet precies wat je kunt verwachten van elkaar", legt hij uit. "Dat is het belangrijkste, denk ik. Ik weet wat ze kunnen en hoe ik ze kan bereiken, dat is heel handig op het veld."