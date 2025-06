Devyne Rensch: "Ik was klaar voor een volgende stap bij Ajax"

In de winter verruilde Devyne Rensch Amsterdam voor de Italiaanse hoofdstad. Een stap die hij naar eigen zeggen nodig had.

"Het was sowieso heel mooi om zo’n grote transfer te maken", vertelt hij aan Voetbal International. "Ik ben ook heel goed opgevangen bij AS Roma door iedereen, het was een heel warm welkom." Hoewel kleine blessures hem even aan de kant hielden, kijkt hij tevreden terug op zijn speeltijd. "Ik heb alsnog veel wedstrijden kunnen spelen, ook Europees. Ik heb al heel veel kunnen leren in die paar maandjes. Roma is gewoon echt een heel grote club, dus het is speciaal om daar deel van te mogen zijn."

De stap van Ajax naar het Italiaanse voetbal bracht meteen een cultuurverschil met zich mee. "Ik wil niet per se zeggen de wil om te winnen, maar als je daar 1-0 voor komt… Bij Ajax wil je dan altijd met grotere cijfers winnen, dan is 1-0 vaak niet genoeg. Maar in het Italiaanse voetbal merk je wel: na de 1-0 gaat het slot erop. Ook al schiet je twintig ballen het stadion uit, dan is het nog: 1-0 gewonnen, top!" Daarbij valt vooral het tactische aspect op. "Een klein foutje van iemand wordt gelijk afgestraft. Eén momentje dat je niet oplet, profiteert de tegenstander er meteen van."

De transfer naar Roma voelde als een logische vervolgstap in zijn carrière. "Ik heb heel veel geleerd bij Ajax, maar ik was op een gegeven moment wel klaar voor zo’n volgende stap, na zoveel wedstrijden voor Ajax 1. Dus dat had ik wel nodig, ja. Het Italiaanse voetbal gaat me voetballend, maar zeker ook verdedigend verder brengen, een betere speler maken."