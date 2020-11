Geschreven door Auke Kooreman 19 nov 2020 om 15:11

Sinds 2018 heeft Ajax de prijs voor Talent van de Toekomst vernoemd naar Abdelhak Nouri. Deveyne Rensch is uitgeroepen tot grootste talent van de Toekomst 2020. De linksback is de derde speler die prijs mag ontvangen nadat deze is vernoemd naar Nouri. Ryan Gravenberch en Naci Unuvar gingen hem voor.

Woensdagmiddag nam de 17-jarige de trofee in ontvangst. De prijs wordt elk jaar overhandigd door de familie van Abdelhak Nouri. De linksback van tegenwoordig Jong Ajax speelde een uitstekend seizoen 2019/2020 waarin hij zich in Ajax 018 nadrukkelijk wist te onderscheiden. “Deze trofee gaat een speciaal plekje krijgen op mijn kamer. Ik kan het niet in woorden omschrijven, maar ik had het echt niet verwacht. Ik zal jullie niet teleurstellen nu ik deze prijs heb gewonnen,” vertelt hij op de site van Ajax.

Rensch is tegenwoordig een vaste waarde van Mitchel van der Gaag, maar liet zich ook al op een positieve manier zien aan Erik ten Hag. De verdediger debuteerde nog niet in Ajax 1, maar deed in de voorbereiding wel meerdere malen mee. In het oefenduel tegen Red Bull Salzburg was hij zelf trefzeker.