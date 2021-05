Geschreven door Jessica Westdijk 23 mei 2021 om 21:05

Met de promotie van NEC is het complete deelnemersveld van de Eredivisie voor komend seizoen duidelijk. Met Cambuur, Go Ahead Eagles en NEC krijgen we er 3 nieuwe ploegen bij. Bij de promovendi waren afgelopen seizoen flink wat oud-Ajacieden actief. We hebben daarbij de spelers meegeteld die het minimaal tot Jong Ajax schopten. Deze 9 oud-Ajacieden wisten te promoveren.

sc Cambuur

Kampioen Cambuur had dit seizoen 4 oud-Ajacieden in de selectie: Jasper ter Heide, Sven Nieuwpoort, Calvin Mac-Intosh en Jarchinio Antonia. Of ze alle vier ook komend seizoen in de Eredivisie te bewonderen zijn, is nog even de vraag. Ter Heide en Mac-Intosh hebben een doorlopend contract, de contracten van Nieuwpoort en Antonia lopen af.

Go Ahead Eagles

In de laatste speelronde gebeurde wat niemand had verwacht: De Graafschap verspeelde de tweede plek aan Go Ahead Eagles. Daardoor promoveerde de ploeg uit Deventer rechtstreeks naar de Eredivisie. Dat deed het met 2 oud-Ajacieden in de gelederen: Bas Kuipers en Sam Hendriks. Kuipers heeft een doorlopend contract en zullen we komend seizoen dus zeer waarschijnlijk terug zien in de Eredivisie. Voor Hendriks is dat nog de vraag.

NEC Nijmegen

De laatste promovendus is NEC, dat via de play-offs promoveerde. Het had dit seizoen 3 oud-Ajacieden in de gelederen: Norbert Alblas, Terry Lartey Sanniez en Jordy Bruijn. De kans is groot dat we van die 3 alleen Bruijn komend seizoen in de Eredivisie zien. Alblas vertrekt sowieso en ook Lartey Sanniez heeft een aflopend contract.

Welke oud-Ajacieden degradeerden?

Er promoveerden niet alleen flink wat oud-Ajacieden, er degradeerden er ook een heleboel. Vooral hekkensluiter ADO Den Hag had een groot Ajax-gehalte met Boy Kemper, Juan Familia-Castillo en Ricardo Kishna. Ricardo van Rhijn degradeerde met FC Emmen, VVV Venlo had geen oud-Ajacieden in de selectie.