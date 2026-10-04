Deze Ajacieden en oud-Ajacieden komen zondagavond in actie
Ajax-supporters kunnen zondagavond meerdere bekende gezichten volgen tijdens de laatste interlandavond van deze periode. Met Anton Gaaei en Oscar Gloukh komen mogelijk twee huidige Ajacieden in actie, terwijl ook verschillende oud-spelers van de Amsterdammers op het programma staan. Bij Oranje kunnen onder anderen Noa Lang, Ryan Gravenberch en Jurriën Timber minuten maken tegen Servië.
Voor Gaaei wacht mogelijk zijn tweede interland voor Denemarken. De rechtsback werd als vervanger van de geblesseerde Alexander Bah bij de selectie gehaald, maar bleef tijdens de eerste drie wedstrijden zonder speelminuten.
Voormalig Ajacied Rasmus Kristensen kreeg telkens de voorkeur. Tegen Wales krijgt Gaaei mogelijk alsnog zijn kans. Ook Gloukh komt zondag met Israël in actie. De middenvelder staat voor zijn 33ste interland en hoopt na een moeizame Nations League-periode weer een belangrijke rol te spelen.
Later op de avond is er bij het Nederlands elftal eveneens de nodige Ajax-inbreng uit het verleden. Bondscoach Xavi Hernández lijkt tegen Servië te gaan rouleren vanwege het zware programma. "Dit is teveel", zei Xavi over vier wedstrijden in elf dagen. Noa Lang lijkt daarvan te profiteren en wordt in de vermoedelijke opstelling in de basis verwacht. Ook voormalig Ajacied Ryan Gravenberch lijkt terug te keren op het middenveld, nadat hij tegen Griekenland nog op de bank begon.
Daarnaast behoren Jurriën Timber en Jorrel Hato tot de opties achterin. Timber wordt opnieuw in de basis verwacht, al is het gezien zijn eerdere blessureleed de vraag hoeveel minuten hij kan maken.
Voor Ajax-fans is er zondagavond dus genoeg om naar te kijken: Gaaei en Gloukh kunnen zich namens de huidige selectie laten zien, terwijl verschillende oud-Ajacieden bij Oranje eveneens een hoofdrol kunnen opeisen.
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Deze Ajacieden en oud-Ajacieden komen zondagavond in actie
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