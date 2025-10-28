"Deze Ajax-speler zei tegen me: Iedereen staat achter Heitinga"

Mike Verweij sprak na afloop van het duel tussen FC Twente en Ajax met aanvaller Mika Godts. De Belg liet in dat gesprek weten dat de volledige spelersgroep nog altijd achter trainer John Heitinga staat.

"Ik heb na afloop van FC Twente - Ajax met Mika Godts gesproken", begint Verweij in de Kick-off podcast van De Telegraaf. "Eigenlijk sprak hij namens de hele spelersgroep, want hij zei: Iedereen staat achter de staf."

Collega-journalist Valentijn Driessen vindt het opmerkelijk dat Godts namens de complete selectie van Ajax spreekt. Hij uit kritiek op de actie van de jonge aanvaller. "Laat spelers voor zichzelf praten. Alleen de aanvoerder mag namens de hele groep praten. Iedere speler individueel kan moeilijk voor de hele groep praten, dat bestaat niet", aldus Valentijn Driessen.