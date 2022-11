Geschreven door Jessica Westdijk 25 nov 2022 om 12:11

Het WK 2022 is begonnen en dat betekent voor de doorgewinterde Ajax-fan een rustigere periode totdat de competitie in januari weer hervat wordt. Dat geldt echter niet voor een aantal spelers uit de selectie van Ajax. In totaal zijn elf Ajacieden geselecteerd voor het WK in Qatar.

Het grootste deel daarvan zit, uiteraard, in de selectie van het Nederlands elftal. Liefst zeven spelers uit de Ajax-selectie mochten zich van bondscoach ook melden bij de selectie van het Nederlands elftal voor dit WK. Dat is een stuk meer dan de laatste jaren het geval was. Duidelijk een teken dat er bij Ajax een flinke nieuwe kern van Nederlandse spelers zit. Wie er van deze spelers ook daadwerkelijk minuten gaan maken in Qatar gaan we de komende weken zien.

Remko Pasveer, Jurriën Timber, Daley, Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Davy Klaassen en Kenneth Taylor zijn met de Oranjeselectie afgereisd naar Doha, de hoofdstad van Qatar waar de Oranje in het hotel zit.

Van Daley Blind, Steven Berghuis en Steven Bergwijn wordt verwacht dat ze in de basis zullen staan. Jurriën Timber lijkt zijn wat mindere vorm de laatste weken te moeten bekopen met een plek op de reservebank. Hij zal vervangen worden door Matthijs de Ligt.

Behalve de zeven bovengenoemde Ajax-spelers zijn er nog vier Ajacieden actief op dit WK. Het gaat om Edson Álvarez en Jorge Sánchez bij Mexico, Dusan Tadic bij Servië en Mo Kudus bij Ghana. Genoeg spelers om van te genieten dit WK dus.