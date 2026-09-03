'Deze clubs kunnen nu nog spelers gaan wegkapen bij Ajax'

Nadat de transferdeadline in Nederland op woensdag 2 september om 23.59 uur is verstreken, kunnen Nederlandse clubs geen spelers meer aantrekken. Vertrekkende transfers zijn echter nog wel mogelijk, omdat verschillende transfermarkten in andere landen langer geopend blijven.

Voor clubs uit landen waar de transfermarkt nog geopend is, levert dat een klein voordeel op. Zij kunnen nog spelers aantrekken uit landen waar de markt al gesloten is, terwijl ze zelf nog geen spelers hoeven te vrezen voor een vertrek naar die competities. Zo sloot de transfermarkt in de Verenigde Staten pas in de vroege uurtjes van donderdag, Nederlandse tijd.

De FIFA en UEFA bepalen niet wanneer de transfermarkt sluit. Nationale voetbalbonden mogen zelf de deadline vaststellen. In de meeste grote Europese competities sloot de transfermarkt op 1 september, terwijl de KNVB ervoor koos om de markt nog een dag langer open te houden.

Voor Nederlandse clubs betekent dit dat er na de deadline nog mogelijkheden zijn om spelers te verkopen. De belangrijkste transfermarkten die nog open zijn, sluiten op verschillende momenten. In Oostenrijk, Schotland en België sluit de transfermarkt op 3 september. In Oekraïne, Turkije en Portugal kunnen clubs tot en met 4 september spelers aantrekken.

In Saoedi-Arabië blijft de markt open tot 6 september, terwijl clubs uit Kroatië tot 7 september de tijd hebben. In Zwitserland en Tsjechië sluit de transfermarkt op 8 september. Polen houdt de markt open tot 9 september en in Rusland kunnen clubs tot 10 september transfers afronden. In Mexico en Brazilië sluit de transfermarkt op 11 september. De langste deadline in dit overzicht is die van Griekenland, waar clubs tot 15 september spelers kunnen aantrekken.