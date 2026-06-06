Deze nieuwe spelregels op het WK gelden straks ook voor Ajax
Nieuwe FIFA-spelregels die deze zomer op het WK worden geïntroduceerd, worden vanaf komend seizoen ook doorgevoerd in de Eredivisie. Dat heeft manager scheidsrechterszaken van de KNVB Raymond van Meenen vrijdag toegelicht in Zeist.
Eén van de opvallendste wijzigingen gaat over wissels. Spelers die worden vervangen krijgen nog maar tien seconden om via de kortste route het veld te verlaten. Doen zij daar langer over, dan moet de invaller wachten tot het eerstvolgende spelmoment en minimaal één minuut wachten voordat hij het veld in mag.
Ook bij doeltrappen en inworpen wordt strenger gekeken naar tijdrekken. Wanneer de scheidsrechter vermoedt dat er bewust wordt vertraagd, kan hij aftellen tot vijf. Is de bal dan nog niet in het spel, dan kan een doeltrap worden omgezet in een hoekschop voor de tegenstander of een inworp voor de andere ploeg.
"Het wordt best uitdagend voor de scheidsrechters, want het is geen harde regel", zegt Van Meenen tegen ESPN. "De scheidsrechter moet eerst vaststellen of er sprake is van bewuste vertraging." Spelers die tijdens de wedstrijd op het veld behandeld worden, moeten voortaan minimaal één minuut buiten de lijnen blijven voordat ze mogen terugkeren.
De KNVB bekijkt nog hoe het op het WK uitpakt rond tactische bespreking met trainers tijdens zulke momenten. Op het WK is dat overleg tijdens een blessurebehandeling niet langer toegestaan. Voor keepers en spelers die door een overtreding met geel of rood worden getroffen, gelden uitzonderingen. "We willen voorkomen dat spelers te pas en te onpas gaan liggen om het tempo uit het spel te halen", aldus Van Meenen.
Daarnaast krijgt de VAR extra bevoegdheden. De videoscheidsrechter mag ingrijpen bij mogelijke fouten rond hoekschoppen en situaties met een tweede gele kaart. Wanneer een tweede gele kaart terecht is gegeven, kan de eerste waarschuwing niet alsnog worden teruggedraaid, ook als die eerder onterecht is gegeven.
Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!
Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!
Mike Verweij bevestigt transfertarget Ajax: "Een onmogelijke missie"
Deze nieuwe spelregels op het WK gelden straks ook voor Ajax
Jaap Stam over Oranje-trauma: "Ik heb er niet wakker van gelegen"
KNVB kritisch na Ajax-duel: "Het was beter geweest om te stoppen"
VIDEO | Schrikmoment op Oranje-training na charge op oud-Ajacied
'Ajax in vergevorderd stadium met 17-jarig toptalent uit Ierland'
Bartina Koeman krijgt chemo tegen kanker: "Behandeling slaat aan"
Cristian Chivu baalt: "Hij had een clausule in zijn contract"
'Erik ten Hag verkiest Noorse goalgetter boven Wout Weghorst'
'Bayern München denkt aan Mika Godts': "Hij is een stuk goedkoper"
'Ajax krijgt overbodige speler terug; koopoptie niet gelicht'
Justin Kluivert: "Ik was echt heel emotioneel, alles kwam eruit"
Erik ten Hag prijst oud-Ajacied: "Hij was echt vreselijk goed"
'Ajax-trainer Míchel voert transfergesprek met sterspeler Girona'
Dyantha Brooks smult van Ajax-speler: "Lekker een beetje boos"
Milik doet boekje open: "Ik moest naar het toilet om te huilen"
Frank de Boer bekritiseert Josip Sutalo: "Ik zie het niet terug"
"Jordi is niet gek, hij is minder een romanticus dan zijn vader"
Ajax zet Gloukh op TransferRoom: "Ik denk niet aan een vertrek"
Jaap Stam herinnert: "Op dat moment was ik de duurste ter wereld"
Doe mee aan het Ajax1.nl WK 2026-spel en win mooie prijzen!
Jaap Stam vergelijkt: "Er waren financiële problemen bij de club"
'Ajax loopt tegen groot probleem aan bij toptransfer Ter Stegen'
Gullit haalt uit naar Eredivisieclubs: "Gaan ze slecht mee om!"
'Míchel wil Ter Stegen naar Ajax halen, ook Sommer op de lijst'
Oud-Ajacied clashte met Oranje-ploeggenoot: "Koppen tegen elkaar"
Ajax legt zestienjarige verdediger vast: "Onbeschrijfelijk"
Theo Janssen verklapt: 21 spelers van Ajax op TransferRoom gezet
"Wout Weghorst, een trage spits die alleen maar trager wordt"
'Ajax troeft concurrentie af en doet het financieel uitstekend'