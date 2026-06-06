Deze nieuwe spelregels op het WK gelden straks ook voor Ajax

Nieuwe FIFA-spelregels die deze zomer op het WK worden geïntroduceerd, worden vanaf komend seizoen ook doorgevoerd in de Eredivisie. Dat heeft manager scheidsrechterszaken van de KNVB Raymond van Meenen vrijdag toegelicht in Zeist.

Eén van de opvallendste wijzigingen gaat over wissels. Spelers die worden vervangen krijgen nog maar tien seconden om via de kortste route het veld te verlaten. Doen zij daar langer over, dan moet de invaller wachten tot het eerstvolgende spelmoment en minimaal één minuut wachten voordat hij het veld in mag.

Ook bij doeltrappen en inworpen wordt strenger gekeken naar tijdrekken. Wanneer de scheidsrechter vermoedt dat er bewust wordt vertraagd, kan hij aftellen tot vijf. Is de bal dan nog niet in het spel, dan kan een doeltrap worden omgezet in een hoekschop voor de tegenstander of een inworp voor de andere ploeg.