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Deze nieuwe spelregels op het WK gelden straks ook voor Ajax

Joram
Sander van der Eijk geeft geel aan Steven Berghuis
Sander van der Eijk geeft geel aan Steven Berghuis Foto: © MTB-Photo

Nieuwe FIFA-spelregels die deze zomer op het WK worden geïntroduceerd, worden vanaf komend seizoen ook doorgevoerd in de Eredivisie. Dat heeft manager scheidsrechterszaken van de KNVB Raymond van Meenen vrijdag toegelicht in Zeist.

Eén van de opvallendste wijzigingen gaat over wissels. Spelers die worden vervangen krijgen nog maar tien seconden om via de kortste route het veld te verlaten. Doen zij daar langer over, dan moet de invaller wachten tot het eerstvolgende spelmoment en minimaal één minuut wachten voordat hij het veld in mag.

Ook bij doeltrappen en inworpen wordt strenger gekeken naar tijdrekken. Wanneer de scheidsrechter vermoedt dat er bewust wordt vertraagd, kan hij aftellen tot vijf. Is de bal dan nog niet in het spel, dan kan een doeltrap worden omgezet in een hoekschop voor de tegenstander of een inworp voor de andere ploeg.

"Het wordt best uitdagend voor de scheidsrechters, want het is geen harde regel", zegt Van Meenen tegen ESPN. "De scheidsrechter moet eerst vaststellen of er sprake is van bewuste vertraging." Spelers die tijdens de wedstrijd op het veld behandeld worden, moeten voortaan minimaal één minuut buiten de lijnen blijven voordat ze mogen terugkeren.

De KNVB bekijkt nog hoe het op het WK uitpakt rond tactische bespreking met trainers tijdens zulke momenten. Op het WK is dat overleg tijdens een blessurebehandeling niet langer toegestaan. Voor keepers en spelers die door een overtreding met geel of rood worden getroffen, gelden uitzonderingen. "We willen voorkomen dat spelers te pas en te onpas gaan liggen om het tempo uit het spel te halen", aldus Van Meenen.

Daarnaast krijgt de VAR extra bevoegdheden. De videoscheidsrechter mag ingrijpen bij mogelijke fouten rond hoekschoppen en situaties met een tweede gele kaart. Wanneer een tweede gele kaart terecht is gegeven, kan de eerste waarschuwing niet alsnog worden teruggedraaid, ook als die eerder onterecht is gegeven.

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