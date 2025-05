Deze ploegen zijn net als Ajax zeker van Champions League-voetbal

Liverpool, Arsenal, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Villareal, Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Napoli, Inter, Atalanta, Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco, Sporting Portugal, Galatasaray, Slavia Praag en Olympiakos plaatsten zich via de nationale competities al voor het miljoenenbal. Daar kwam deze week ook Europa League-winnaar Tottenham Hotspur bij.

In de Premier League zijn nog drie tickets te verdelen. Dat zal dit weekend uitgevochten worden tussen Manchester City, Newcastle United, Chelsea, ASton Villa en Nottingham Forest. Juventus, AS Roma en Lazio strijden in Italië nog om een ticket en in België bepalen Union SG en Club Brugge wie er als kampioen de Champions League ingaat. De laatste zeven tickets worden via de CL-voorrondes verdeeld.