Geschreven door Mitch Marinus 26 feb 2020 om 07:02

Er moet, het liefst zo snel mogelijk, een ommekeer komen. Zondag in de Eredivisie, maar voor zo ver mogelijk het liefst donderdagavond tegen Getafe al. Nicolás Tagliafico, die daarin vaak voorop in de strijd gaat, zal helaas ontbreken. De Argentijn kreeg zijn derde gele kaart en dus moet Ten Hag schuiven in zijn opstelling. We sommen de opties op.