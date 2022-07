Geschreven door Jessica Westdijk 26 jul 2022 om 09:07

Als je naar een wedstrijd van Ajax gaat, wil je alles natuurlijk goed kunnen zien. Op de tribune kan het best lastig zijn om goed zicht te krijgen op de aanvoerder, Dusan Tadic en zijn spelers. Daarom neem je – als je brildragend bent – uiteraard je bril mee naar een wedstrijd. Deze leg je dan bijvoorbeeld op de stoel naast je. Daar komt een overenthousiaste supporter… en hij gaat opeens bovenop je bril zitten! Dat had je gemakkelijk kunnen voorkomen met een brillenkoker. En er zijn nog meer goede tips voor als je naar een Ajax-wedstrijd gaat. In dit artikel geven we je er alvast een aantal.

Do’s

Er zijn verschillende zaken die je mee mag nemen naar de Johan Cruijff ArenA. Denk bijvoorbeeld aan je smartphone. Als je een iPhone 13 hebt, doe je er goed aan om met een iPhone 13 Pro hoesje je toestel goed te beschermen. Het kan maar zo gebeuren dat je deze per ongeluk op het harde beton van de tribune laat vallen. In veel gevallen zal een smartphone dat niet overleven, of hij zal in bepaalde mate beschadigd zijn. Daarom kun je goede bescherming voor je smartphone kopen. Datzelfde geldt voor je bril. Wil je alles vanaf de tribune goed kunnen zien, dan kun je je bril meenemen in een brillenkoker, zodat je deze altijd goed hebt beschermd.

Natuurlijk wil je Ajax zoveel mogelijk aanmoedigen. Ga je naar het stadion, dan mag je dus gerust je hoeden, sjaals, helmen, vlaggetjes en andere (feest)artikelen meenemen naar binnen. Die artikelen mogen niet te groot zijn, want ze moeten onder je stoel kunnen passen. Ze mogen ook niet groter zijn dan 25 bij 25 bij 25 centimeter. Commerciële uitingen zijn niet toegestaan. Ga je dus met een spandoek voor je bedrijf naar binnen, dan is de kans groot dat je deze moet inleveren. Datzelfde geldt voor het dragen van merkkleding dat duidelijk zichtbaar is. Draag dus altijd sfeervolle kleding.

Don’ts

We hadden al een klein beetje opgesomd wat verboden is, en daar houdt het lijstje niet op. Neem je bijvoorbeeld brandgevaarlijke materialen mee naar binnen? Dan is de kans groot dat je te maken krijgt met de beveiliging en dat je in dat geval 18 maanden het stadion niet meer in mag. Dit in verband met de veiligheid. Zorg er daarom voor dat je rekening houdt met je buren en bovenburen. Neem je bijvoorbeeld een hoge hoed mee? Dan ziet je bovenbuurman niets meer. Dat maakt het kijken van een wedstrijd een stuk minder leuk. ‘Wees sociaal’ is dus het adagium.

Mag je zomaar drinken meenemen naar het stadion? Het antwoord is: nee. Drinken in flesjes, blikjes en glazen zijn niet toegestaan, want die kun je zomaar op het veld gooien. Ook alcohol is ten strengste verboden. Als je je van tevoren hebt ingedronken of drugs hebt genomen, kom je niet binnen. Datzelfde geldt voor etenswaren. In het stadion kun je natuurlijk wel eten en drinken kopen en dit in de daarvoor bestemde ruimtes opeten- en drinken. Heb je speciale behoeften? Neem dan een doktersverklaring mee.

Andere items

Je mag uiteraard een spandoek van maximaal 2 meter bij 1,5 meter meenemen naar het stadion, zolang ze niet racistisch of commercieel zijn. Dat wordt beoordeeld door de beveiligers. Bovendien mag je niets verkopen in het stadion, want dan kun je een boete van 300 euro krijgen. Roken in het stadion is ten slotte ook ten strengste verboden. Dat geldt ook voor e-smokers. Ook dit is voor de veiligheid.