Geschreven door Jessica Westdijk 26 aug 2021 om 07:08

Het is eindelijk zover: alle kwalificatieduels zijn gespeeld, de deelnemers en de potindeling voor de Champions League zijn bekend! We weten dus eindelijk wie Ajax kan gaan treffen en kunnen tot donderdag 18.00 lekker speculeren en dromen van fraaie lotingen. Op dat moment vindt namelijk de loting plaats in Istanbul.

Ajax is zelf ingedeeld in pot 3. Dat betekent dat er waarschijnlijk best een pittige loting te wachten staat, want pot 1 en pot 2 zitten beide vol met grootmachten.

Zelf alvast een loting simuleren? Dat kan hier!

Pot 1

Chelsea

Villarreal

Atlético Madrid

Manchester City

Bayern München

Internazionale

Lille

Sporting CP

Pot 2

Real Madrid

FC Barcelona

Juventus

Manchester United

PSG

Liverpool

Sevilla

Borussia Dortmund

Pot 4