Deze twee Ajax-spelers staan donderdag op scherp tegen Union SG

Ajax neemt het donderdagavond in de strijd om de Europa League op tegen Union Sint-Gillis. Een speler van de Amsterdammers moet op zijn tellen passen.

Kian Fitz-Jim is bij een gele kaart geschorst voor de volgende Europese wedstrijd. De middenvelder van Ajax pakte in de Europa League al twee keer een gele prent, dus staat hij op scherp. Dat geldt ook voor Youri Regeer, maar die zal vanavond niet in actie komen.

De van FC Twente overgekomen middenvelder is geblesseerd. Ajax en Union SG trappen vanavond om 21.00 uur af. De ploeg van trainer Francesco Farioli verdedigt een comfortabele voorsprong van 0-2, doordat Rasmussen en Mokio wisten te scoren in België.