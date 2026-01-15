Deze vader-zoon combinaties gingen Ibrahimovic voor bij Ajax

Ajax maakte woensdag bekend dat Maximilian Ibrahimovic zich voor een halfjaar bij de club voegt, gehuurd van AC Milan, met een optie tot koop. Dit nieuws roept de vraag op: welke vader-zoon-combinaties hebben eerder al in Amsterdam gespeeld? VoetbalPrimeur zet ze op een rij.

Patrick en Justin Kluivert

Patrick Kluivert kwam tussen zijn achttiende en 21ste uit voor Ajax 1 en scoorde het winnende doelpunt in de Champions League-finale van 1995. In totaal speelde hij zeventig wedstrijden voor de hoofdmacht en maakte hij 39 goals. Zijn zoon Justin doorliep de volledige jeugdopleiding van Ajax en debuteerde op zijn zeventiende voor het eerste elftal. De aanvaller, die momenteel bij AFC Bournemouth speelt, kwam tot twaalf doelpunten in 44 duels.

Danny en Daley Blind

Danny Blind en zijn zoon Daley hebben zich beiden ontwikkeld tot iconen van Ajax. Danny speelde in totaal 372 wedstrijden voor de club, terwijl Daley tot nu toe 333 optredens heeft. Hoewel Daley nog regelmatig wordt gelinkt aan een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA, lijkt een transfer deze winter onwaarschijnlijk.

Danny Blind won vele prijzen bij Ajax, waaronder de Champions League, UEFA Super Cup, UEFA Cup, vijf landstitels en vier KNVB Bekers. Daley kan tot dusver zeven landstitels, twee KNVB Bekers en twee Johan Cruijff Schalen aan zijn naam toevoegen. In 2019 maakte hij ook deel uit van de selectie die de halve finale van de Champions League bereikte.

Rafael en Damián van der Vaart

Damián van der Vaart, zoon van Rafael van der Vaart, staat momenteel onder contract bij Ajax en zal bij Jong Ajax teamgenoot worden van Maximilian Ibrahimovic. Damián heeft nog niet zijn debuut gemaakt in het eerste elftal, terwijl zijn vader in het verleden 156 wedstrijden speelde voor Ajax, goed voor 61 goals.

Een bijzonder detail: Damián maakte in augustus 2025 zijn profdebuut bij Jong Ajax tijdens de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch (2-0 verlies). Zijn vader debuteerde precies 25 jaar eerder ook in De Vliert, het stadion van FC Den Bosch.