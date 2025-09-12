Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

De transfermarkt is nu ruim een week gesloten, maar toch zitten er nog veel (bekende) spelers zonder club. PSV wist zich vorig jaar op 18 september nog te versterken met Ivan Perisic en dat bleek uiteindelijk een schot in de roos voor de club uit Eindhoven.

ESPN heeft een lijstje gemaakt van (bijna) 40 spelers die momenteel transfervrij zijn en daar zitten ook veel voormalig Ajax-spelers tussen. Het gaat onder andere om Hakim Ziyech, Jaïro Riedewald, Vurnon Anita en Lucas Andersen.

Zit er nog een interessante versterking tussen voor ons?