Di Marzio: 'Italiaanse club zoekt contact met speler van Ajax'

Kian Fitz-Jim staat in de belangstelling van Torino. Volgens transferjournalist Gianluca Di Marzio heeft de Italiaanse club inmiddels contact gezocht met de middenvelder van Ajax en zijn zaakwaarnemer, terwijl de zoektocht naar een extra middenvelder volop gaande is.

De 23-jarige Fitz-Jim ligt nog tot medio 2027 vast in Amsterdam. Onder voormalig trainer Francesco Farioli speelde hij een belangrijke rol binnen de selectie, maar door onder meer blessureleed kwam hij afgelopen seizoen minder in actie dan gehoopt. Afgelopen zondag maakte hij tegen Burnley zijn rentree in de Johan Cruijff ArenA, waar hij zich voor het eerst kon laten zien aan de nieuwe trainer Míchel.

Het is nog onduidelijk welke plannen Míchel met Fitz-Jim heeft. Eerder werd al gemeld dat Ajax bereid is te luisteren naar biedingen op spelers die een aanzienlijke transfersom kunnen opleveren. Technisch directeur Jordi Cruijff zou op die manier financiële ruimte willen creëren om de selectie verder te versterken.