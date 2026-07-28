Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Di Marzio: 'Italiaanse club zoekt contact met speler van Ajax'

Amber
bron: Gianluca Di Marzio
Ahmetcan Kaplan in duel met Kian Fitz-Jim
Ahmetcan Kaplan in duel met Kian Fitz-Jim Foto: © BSR Agency

Kian Fitz-Jim staat in de belangstelling van Torino. Volgens transferjournalist Gianluca Di Marzio heeft de Italiaanse club inmiddels contact gezocht met de middenvelder van Ajax en zijn zaakwaarnemer, terwijl de zoektocht naar een extra middenvelder volop gaande is.

De 23-jarige Fitz-Jim ligt nog tot medio 2027 vast in Amsterdam. Onder voormalig trainer Francesco Farioli speelde hij een belangrijke rol binnen de selectie, maar door onder meer blessureleed kwam hij afgelopen seizoen minder in actie dan gehoopt. Afgelopen zondag maakte hij tegen Burnley zijn rentree in de Johan Cruijff ArenA, waar hij zich voor het eerst kon laten zien aan de nieuwe trainer Míchel.

Het is nog onduidelijk welke plannen Míchel met Fitz-Jim heeft. Eerder werd al gemeld dat Ajax bereid is te luisteren naar biedingen op spelers die een aanzienlijke transfersom kunnen opleveren. Technisch directeur Jordi Cruijff zou op die manier financiële ruimte willen creëren om de selectie verder te versterken.

Van een officieel bod van Torino is vooralsnog geen sprake, maar volgens Di Marzio zijn de eerste gesprekken inmiddels wel gevoerd. De Serie A-club ziet in Fitz-Jim een interessante versterking vanwege zijn prestaties van de afgelopen seizoenen en zijn ervaring in Europees voetbal.

Gerelateerd:
Roony Bardghji

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

0
Mika Godts

'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Kian Fitz-Jim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws