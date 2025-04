Di Marzio speculeert over toekomst Farioli: "Dat was zijn droom"

Farioli is bezig aan een goed seizoen met Ajax en heeft al de nodige interesse van andere clubs gewekt. “Mocht hij Ajax verlaten, dan kan hij in de Premier League terecht”, onthult Di Marzio. “Hij heeft een hoop goede ideeën, die hij ook nog eens over kan brengen. Want hij is een ster in communicatie. Bij AS Roma wordt er intern gesproken over Farioli, over of ze hem een kans willen geven. Maar ze hebben nog geen beslissing genomen."

Volgens Di Marzio hoeven de supporters van Ajax zich echter weinig zorgen te maken. "Het was zijn droom om Ajax onder zijn hoede te hebben, dus het is niet makkelijk voor hem om te vertrekken. Hij wil met Ajax Champions League-voetbal spelen", verzekert de Italiaanse journalist.