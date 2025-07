'Diant Ramaj staat voor nieuwe verhuurperiode bij oude club'

Diant Ramaj staat voor een nieuwe tijdelijke transfer. De 23-jarige doelman van Borussia Dortmund is hard op weg naar een huurperiode bij FC Heidenheim, de club waar hij eerder al actief was tussen 2019 en 2021.

Ramaj werd in februari door Ajax verkocht aan Dortmund voor vijf miljoen euro, nadat hij in Amsterdam zijn basisplaats onder de lat had verloren. De Duitse topclub verhuurde hem direct aan FC Kopenhagen, waar hij negentien keer in actie kwam. Hoewel Ramaj aanvankelijk aangaf te willen knokken voor zijn kans bij Dortmund, lijkt hij nu opnieuw op huurbasis te vertrekken.

Volgens Duitse media verkeren Heidenheim en Dortmund in verregaande onderhandelingen. Meerdere clubs toonden interesse, maar Ramaj gaf zelf de voorkeur aan een terugkeer bij zijn oude werkgever. In Heidenheim hoopt hij een reële kans te krijgen om als eerste keeper aan het seizoen te beginnen.