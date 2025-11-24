Dick Advocaat naar Ajax? "Je hebt een club die in brand staat"

Kenneth Perez en Marciano Vink zien Wesley Sneijder niet als de juiste kandidaat om Alex Kroes op te volgen als technisch directeur van Ajax. Dick Advocaat bracht Sneijder eerder naar voren voor die rol, en in Dit Was Het Weekend van ESPN werd Perez en Vink gevraagd naar hun mening.

Volgens Perez is goed bestuur cruciaal voor een voetbalclub. "Bij Ajax is dat heel vaak goed geweest, maar ze hebben de laatste drie of vier jaar zoveel miskleunen gemaakt", zegt hij. "Mensen die zo blij zijn om bij Ajax te zitten, laten allerlei dingen maar toe."

Presentator Wouter Bouwman haalt vervolgens de suggestie van Advocaat aan. "Dat is gewoon namen noemen", reageert Perez. "Hij heeft goede teksten, maar dat heeft toch helemaal niks met het technisch directeurschap te maken? Je hebt een club die in brand staat. Je hebt een club waar een vacuüm is, waar heel veel mensen in proberen te springen."

Perez benadrukt verder: "Je moet mensen hebben die net niet daar willen zijn, die een hart voor de club hebben. Sneijder is wel iemand die heel veel contacten heeft in het buitenland en hij is een grote naam enzovoort. Maar het technisch directeurschap is een werkweek van 80 uur, daar moet je ook op voorbereid zijn. Of hij dat wil, dat weet ik niet. En of hij geschikt is, weet je ook niet."

Ook Marciano Vink twijfelt aan de geschiktheid van Sneijder voor de functie. "Hij heeft nog nooit zo'n job gehad. Dan is dit wel een hele harde case om in te stappen", stelt hij.