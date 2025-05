Dick Jol richt zijn pijlen op de KNVB: "Nu leek Ajax verlamd"

De rode kaart die Givairo Read zondag kreeg in de slotfase van Feyenoord – PSV is uiteindelijk zonder gevolgen gebleven. De KNVB besloot twee dagen na het duel om de rechtsback van Feyenoord niet te vervolgen, tot ongenoegen van onder anderen oud-scheidsrechter Dick Jol die ziet dat het invloed heeft op de strijd om de landstitel.

Bij De Telegraaf reageert Jol op het besluit van de tuchtcommissie: "Als dit in december gebeurt, dan is er geen haan die er naar kraait. Maar drie wedstrijden voor het einde is dit natuurlijk ontzettend pijnlijk voor de KNVB en voor Makkelie. Noem de vrijspraak van Read gerust een nachtmerrie voor Danny. Dit wil je niet als nummer één van Nederland."

Volgens Jol had VAR Rob Dieperink de situatie moeten herbeoordelen. "Dan had Danny zijn fout kunnen herstellen. Maar Makkelie is de coach van Dieperink en dat schuurt. Kennelijk is het dan heel moeilijk om hem te corrigeren. Dus moet de KNVB dat koppeltje uit elkaar trekken."

Ook over de wedstrijd zelf en het psychologische effect van de late 2-3 van PSV is Jol duidelijk. "Blijft het 2-2, dan is het feest in de Johan Cruijff ArenA en dan worden de spelers gedragen door het publiek. Nu leken ze verlamd."

Wat betreft de beslissing van scheidsrechter Gözübüyük om Ajax geen vroege strafschop te geven, toont Jol begrip. "Voor mij was het een fifty-fifty, dus is zijn beslissing aanvaardbaar. Al vind ik wel dat hij hem had kunnen geven."