Dick Lukkien kritisch: "Dan zijn we totaal kansloos tegen Ajax"
De blijdschap is groot bij FC Groningen na het veiligstellen van een plek in de play-offs. De Trots van het Noorden treft daarin Ajax in de halve finale. Trainer Dick Lukkien spreekt van een verdiende beloning, al benadrukt hij dat het werk nog niet klaar is.
"We gaan verdiend de play-offs in, maar die zijn pas leuk als je wint en daar gaan we alles aan doen", zegt Lukkien tegen RTV Noord. "Ik vind het een mooie beloning voor een tot nu toe prachtig seizoen. We hebben goed gevoetbald en de dipjes die we hebben gehad, hebben we als kerels verteerd. We geven nooit op. De ontwikkeling van spelers en ploeg is mooi om te zien."
"Het absurd hoge niveau van de eerste seizoenshelft hebben we niet altijd kunnen houden. Maar 48 punten is een mooie ontwikkeling." Toch was de trainer niet helemaal tevreden over het optreden tegen Heracles Almelo. "Het was stroperig en ik vond Heracles energieker dan wij. Ik vind dat we hier ook moeten winnen tegen de hekkensluiter."
"Als we dit niveau donderdag halen, zijn we totaal kansloos en dat beseffen de spelers ook. We kunnen winnen tegen al die ploegen in de play-offs, maar dan moet het beter dan vandaag." In de halve finale wacht Ajax. Het duel wordt gespeeld in Volendam vanwege de niet-beschikbaarheid van de Johan Cruijff ArenA door een concertreeks van Harry Styles.
"Ik ben heel benieuwd en hoop op een bomvol uitvak en onze supporters zullen minder moeite hebben om dit te overstemmen dan een volle Johan Cruijff Arena", aldus Dick Lukkien.
